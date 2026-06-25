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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

2 Calon Manajer KDMP Meninggal, PDIP Sentil Aspek Gotong Royong Koperasi

Kamis, 25 Juni 2026 – 06:16 WIB
2 Calon Manajer KDMP Meninggal, PDIP Sentil Aspek Gotong Royong Koperasi - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, GM Totok Hedi Santosa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, GM Totok Hedi Santosa mengingatkan semua pihak bahwa pengembangan koperasi harus tetap berpegang pada prinsip dasar gotong royong.

Hal itu disampaikan Totok menanggapi meninggalnya dua calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

“Koperasi itu semestinya tumbuh alamiah karena kesepakatan bersama untuk mengupayakan hal terbaik dari komunitas masyarakat,” ujar GM Totok, Rabu (24/6).

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Totok menilai upaya mendorong pembentukan koperasi secara serentak di berbagai wilayah pada dasarnya bukan sesuatu yang keliru. 

Namun, proses tersebut harus tetap menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi gerakan koperasi.

“Merekayasa koperasi secara simultan di berbagai wilayah bukan tidak boleh. tetapi tetap harus mempertahankan prinsip gotong royongnya,” kata dia.

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Oleh karena itu, pelatihan apapun untuk mengakselerasi kemajuan koperasi yg bersangkutan seharusnya didasarkan kebutuhan yg tumbuh dari dalam organisasi tersebut.

“Bukan sebaliknya,” ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, GM Totok Hedi Santosa mengingatkan pengembangan koperasi harus tetap berpegang pada prinsip gotong royong

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TAGS   pertumbuhan ekonomi  PDIP  koperasi  KDMP  Gotong Royong 
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