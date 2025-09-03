2 Dekade Temani Ibu-Ibu di Dapur, Inilah Saus Tiram Halal Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Produk pelengkap masakan SAORI®, produksi Ajinomoto, ternyata sudah hadir menemani para ibu di dapur selama dua dekade.

Meski demikian, mungkin banyak yang belum tahu bahwa nama SAORI® adalah sebuah singkatan atau akronim dari SAus ORIental.

"Produk ini hadir pertama kali pada tahun 2005 dengan varian perdana saus tiram," kata Head of Sauce and Seasoning 2 Department PT Ajinomoto Indonesia, M. Reviana Havier, Rabu (3/9).

Pada awalnya hadir dengan kemasan sachet praktis dan harga terjangkau untuk memudahkan ibu menyediakan hidangan lezat dan istimewa dengan cara praktis di rumah.

Produk ini bukan hanya menjadi pionir dalam kategori saus tiram, tetapi juga mencatat sejarah sebagai saus tiram halal pertama di Indonesia.

"Jadi, ini adalah saus tiram halal pertama di Tanah Air," ungkapnya.

Reviana Havier menambahkan, kelahiran SAORI® tidak lepas dari populernya restoran China dan Jepang yang menawarkan cita rasa khas dan lezat.

Hal ini membuat masyarakat terdorong untuk menghadirkan pengalaman serupa di rumah, meskipun dengan waktu dan pengalaman memasak yang terbatas.