Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Food

2 Dekade Temani Ibu-Ibu di Dapur, Inilah Saus Tiram Halal Pertama di Indonesia

Rabu, 03 September 2025 – 15:51 WIB
2 Dekade Temani Ibu-Ibu di Dapur, Inilah Saus Tiram Halal Pertama di Indonesia - JPNN.COM
Produk pelengkap masakan SAORI®, produksi Ajinomoto, ternyata sudah hadir menemani para ibu di dapur selama dua dekade. Foto dok. Ajinomoto

jpnn.com, JAKARTA - Produk pelengkap masakan SAORI®, produksi Ajinomoto, ternyata sudah hadir menemani para ibu di dapur selama dua dekade.

Meski demikian, mungkin banyak yang belum tahu bahwa nama SAORI® adalah sebuah singkatan atau akronim dari SAus ORIental.

"Produk ini hadir pertama kali pada tahun 2005 dengan varian perdana saus tiram," kata Head of Sauce and Seasoning 2 Department PT Ajinomoto Indonesia, M. Reviana Havier, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Pada awalnya hadir dengan kemasan sachet praktis dan harga terjangkau untuk memudahkan ibu menyediakan hidangan lezat dan istimewa dengan cara praktis di rumah.

Produk ini bukan hanya menjadi pionir dalam kategori saus tiram, tetapi juga mencatat sejarah sebagai saus tiram halal pertama di Indonesia.

"Jadi, ini adalah saus tiram halal pertama di Tanah Air," ungkapnya.

Baca Juga:

Reviana Havier menambahkan, kelahiran SAORI® tidak lepas dari populernya restoran China dan Jepang yang menawarkan cita rasa khas dan lezat.

Hal ini membuat masyarakat terdorong untuk menghadirkan pengalaman serupa di rumah, meskipun dengan waktu dan pengalaman memasak yang terbatas.

2 dekade menemani ibu-ibu di dapur, inilah saus tiram halal pertama di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ajinomoto  saus tiram  hidangan lezat  saori 
BERITA AJINOMOTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp