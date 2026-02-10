Close Banner Apps JPNN.com
2 Fitur Ini jadi Senjata Lepas L8 Pede Bersaing di Segmen SUV

Selasa, 10 Februari 2026 – 18:30 WIB
Lepas L8 memiliki sejumlah teknologi mumpuni untuk mendukung gaya hidup modern. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Lepas Indonesia menghadirkan Lepas L8, SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tidak hanya menawarkan desain eksterior yang futuristik.

Namun, SUV lima penumpang itu memiliki sejumlah teknologi mumpuni untuk mendukung gaya hidup modern.

Salah satu fitur yang menjadi sorotan pada L8 itu ialah Remote Parking Assist (RPA).

Fitur tersebut memberikan rasa tenang kepada penggunanya saat menghadapi ruang parkir terbatas.

Kemudahan tersebut dilengkapi Automatic Parking Assist (APA) yang membantu manuver parkir secara akurat dan efisien.

Dengan hadirnya dua fitur itu tentu menjadi modal kuat Lepas L8 untuk bisa bersaing di kelas sport utility vehicle (SUV) di industri otomotif nasional yang terbilang gemuk.

Head of Marketing Lepas Indonesia, Arga Simanjuntak mengungkapkan pihaknya berkomitmen menghadirkan teknologi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna.

"Lepas L8 kami hadirkan untuk menjawab realitas mobilitas sehari-hari, mulai dari parkir di ruang terbatas hingga menghadapi kondisi jalan yang menantang. Kami ingin pengguna merasa lebih tenang dan percaya diri di setiap perjalanan,” ujar Arga.

TAGS   Lepas L8  SUV PHEV  Lepas Indonesia  IIMS 2026 
