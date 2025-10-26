Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia

Minggu, 26 Oktober 2025 – 07:01 WIB
2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia - JPNN.COM
Alex Marquez (Gresini Racing) mengunci gelar Runner Up MotoGP 2025 di Malaysia. Foto: gresiniracing

jpnn.com, SEPANG - Sore yang lembab di Sirkuit Internasional Sepang berubah jadi panggung penuh emosi bagi tim BK8 Gresini Racing MotoGP.

Bukan karena mereka memenangkan balapan, melainkan menutup musim dengan cara yang tak kalah bersejarah: menyapu dua gelar penting sekaligus — Runner Up Championship dan Rookie of The Year 2025.

Alex Marquez tampil seperti mesin presisi Italia. Di Sprint Race Malaysia, dia melesat mantap, finis di posisi kedua dan mengunci statusnya sebagai runner-up dunia.

Baca Juga:

Senyum Alex lepas di paddock, meski peluh belum kering di wajah. “Musim yang luar biasa. Kami pantas mendapatkannya,” ujar adik Marc Marquez itu singkat tetapi penuh makna.

Di sisi lain, Fermin Aldeguer — si wajah muda yang baru setahun mencicipi kerasnya kelas premier — menuntaskan musim debutnya dengan titel Rookie of The Year.

Dia sempat mencuri perhatian dengan finis ketiga di Sprint, sebelum penalti delapan detik akibat tekanan ban menurunkannya ke posisi ketujuh.

Baca Juga:

Namun, siapa peduli? Gelarnya sudah aman dan sorak-sorai tim di garasi membuktikan kemenangan tak selalu diukur dari posisi akhir.

“Lebih baik menang Rookie of The Year di sini daripada di Australia,” kata Aldeguer dengan senyum puas.

Sore di Sirkuit Sepang berubah jadi panggung penuh emosi bagi tim BK8 Gresini Racing MotoGP. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer catat sejatah di MotoGP Malaysia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Malaysia  Gresini Racing  Alex Marquez  Fermin Aldeguer  Federal Oil  Runner Up Championship MotoGP 2025  Rookie of the Year MotoGP 2025 
BERITA MOTOGP MALAYSIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp