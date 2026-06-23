Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

2 Gol Messi, Pelatih Austria Blak-blakan soal Kekuatan Argentina yang Mematikan

Selasa, 23 Juni 2026 – 05:24 WIB
2 Gol Messi, Pelatih Austria Blak-blakan soal Kekuatan Argentina yang Mematikan - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Ilustrasi Foto: Twitter/@Argentina

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Argentina vs Austria pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin (22/6) waktu setempat, berakhir dengan skor 2-0.

Pelatih Timnas Austria Ralf Rangnick menilai tim asuhannya sudah tampil seusai harapan ketika takluk dari Argentina.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa, meski permainan Austria sudah sesuai harapan, Rangnick menilai skuad asuhannya gagal membendung serangan balik Argentina yang mematikan.

Baca Juga:

"Cara gol 2-0 tercipta, melalui serangan balik itu, sangat mengecewakan, tetapi secara keseluruhan, itu adalah penampilan yang bagus dari kami," jelas Rangnick.

Pada pertandingan ini, Austria harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Argentina.

Austria mendapatkan kekalahan pada pertandingan ini setelah Argentina mengemas kemenangan berkat dua gol yang diborong oleh penyerang gaek Lionel Messi.

Baca Juga:

Mantan pelatih Manchester United itu menilai Austria sebenarnya bisa bisa tampil lebih baik di laga ini dan melakukan beberapa hal yang tidak mereka lakukan.

"Kami sebenarnya bisa mencapai lebih banyak, tetapi secara keseluruhan penampilan kami persis seperti yang telah kami rencanakan – berani dan gagah," ungkap Rangnick.

Pelatih Austria Rangnick menilai tim asuhannya gagal membendung serangan balik Argentina yang mematikan. Messi 2 gol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Messi  Lionel Messi  Timnas Argentina  Argentina  Argentina vs Austria  Piala Dunia 2026 
BERITA MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp