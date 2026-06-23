2 Gol Messi, Pelatih Austria Blak-blakan soal Kekuatan Argentina yang Mematikan

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Argentina vs Austria pada pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T, Arlington, Senin (22/6) waktu setempat, berakhir dengan skor 2-0.

Pelatih Timnas Austria Ralf Rangnick menilai tim asuhannya sudah tampil seusai harapan ketika takluk dari Argentina.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa, meski permainan Austria sudah sesuai harapan, Rangnick menilai skuad asuhannya gagal membendung serangan balik Argentina yang mematikan.

"Cara gol 2-0 tercipta, melalui serangan balik itu, sangat mengecewakan, tetapi secara keseluruhan, itu adalah penampilan yang bagus dari kami," jelas Rangnick.

Pada pertandingan ini, Austria harus menelan kekalahan dengan skor 0-2 dari Argentina.

Austria mendapatkan kekalahan pada pertandingan ini setelah Argentina mengemas kemenangan berkat dua gol yang diborong oleh penyerang gaek Lionel Messi.

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Mantan pelatih Manchester United itu menilai Austria sebenarnya bisa bisa tampil lebih baik di laga ini dan melakukan beberapa hal yang tidak mereka lakukan.

"Kami sebenarnya bisa mencapai lebih banyak, tetapi secara keseluruhan penampilan kami persis seperti yang telah kami rencanakan – berani dan gagah," ungkap Rangnick.