Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

2 Guru ASN Pejuang Honorer di Luwu Utara Sejatinya Korban Ketidakadilan

Sabtu, 15 November 2025 – 02:02 WIB
2 Guru ASN Pejuang Honorer di Luwu Utara Sejatinya Korban Ketidakadilan - JPNN.COM
Dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Abdul Muis (kiri) dan Rasnal (kanan) memberikan keterangan pers usai menerima langsung surat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden/pri.

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dua guru aparatur sipil negara (ASN) di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, merupakan perwujudan dari penegakan keadilan.

Gus Falah menilai keputusan Presiden menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan hukum.

"Kedua guru tersebut sejatinya korban ketidakadilan," kata Gus Falah dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang memberikan rehabilitasi kepada dua guru ASN sekaligus mantan kepala dan bendahara di SMAN 1 Masamba di Luwu Utara tersebut, yakni Rasnal dan Abdul Muis.

Menurut dia, Rasnal dan Abdul Muis diberhentikan secara tidak adil setelah divonis bersalah atas tuduhan korupsi, padahal mereka mengumpulkan sumbangan sukarela untuk membantu guru honorer yang tidak digaji.

Seharusnya, langkah kedua guru itu menyadarkan semua pihak bahwa hak-hak guru honorer harus dipenuhi.

Baca Juga:

Gus Falah mengatakan langkah Presiden Prabowo juga seharusnya menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah agar berpihak pada kepentingan guru honorer.

"Kedua guru itu saja peduli pada hak guru honorer, mosok aparatur negara tidak, malah mereka dihukum," ungkap anggota komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan itu.

Rasnal dan Abdul Muis, dua guru ASN di Luwu Utara yang memperjuangkan gaji honorer disebut sebagai korban ketidakadilan hukum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Guru ASN  Luwu Utara  Dipecat   rehabilitasi  Prabowo  Falah Amru  DPR RI  guru honorer  Prabowo Subianto 
BERITA GURU ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp