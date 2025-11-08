2 Hari Hilang, Balita di HSS Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang balita perempuan Ar (2,5 tahun) yang sempat hilang selama dua hari di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), ditemukan Tim SAR Gabungan.

Balita perempuan itu ditemukan dalam kondisi selamat setelah dua hari dilakukan pencarian.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 07.15 WITA di titik koordinat 02°51'31" S – 115°26'00" E, atau satu kilometer dari lokasi hilang.

Sebelumnya, korban balita itu sempat dilaporkan hilang. Korban terakhir terlihat saat bermain bersama kakaknya di sekitar halaman rumah tetangga di Dusun Bidukun RT 3.

“Setelah dua hari pencarian intensif, Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan balita yang sebelumnya dilaporkan hilang di Desa Malinau pada Kamis (6/11),” ujar dia di Banjarmasin, Sabtu (8/11).

Putu mengapresiasi seluruh unsur SAR karena berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat.

Korban langsung dievakuasi ke rumah keluarganya.

Putu mengatakan operasi pencarian sempat mengalami kendala karena sinyal komunikasi yang lemah.