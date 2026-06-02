JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Hari Hilang di Musi Rawas, Kakek 80 Tahun Ditemukan Selamat, Alhamdulillah

Selasa, 02 Juni 2026 – 16:15 WIB
Kakek 80 tahun ditemukan selamat oleh Tim SAR Gabungan. Foto: Dokumen Basarnas Palembang.

Setelah sempat membuat keluarga cemas selama dua hari, Thohari (80), warga Desa Kosgoro RT 003, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat oleh Tim SAR Gabungan.

Korban ditemukan pada Selasa (2/6) sekitar pukul 10.30 WIB di wilayah Desa Kosgoro, Kecamatan STL Ulu Terawas, sekitar 1 kilometer dari lokasi awal kejadian. Saat ditemukan, korban dalam kondisi selamat. Namun, tampak lemas dan linglung.

Kepala Seksi Operasi Basarnas Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto mengungkapkan, korban pertama kali ditemukan oleh Tim SAR Gabungan saat melaksanakan penyisiran menggunakan metode ESAR Hasty Search (Pencarian Tipe I). 

"Tim menemukan korban sedang duduk di bawah sebuah pohon di area pencarian yang telah dipetakan sebelumnya," ungkap Mancarah. 

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa kembali ke rumahnya.

Operasi pencarian ini merupakan pencarian hari kedua yang melibatkan unsur SAR Gabungan dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat setempat.

Mancarah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan operasi pencarian tersebut.

