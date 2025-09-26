Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Hari Hilang, Korban yang Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

Jumat, 26 September 2025 – 13:03 WIB
Warga yang hilang tenggelam di Sungai Musi, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan pada Jumat (26/9/202) pagu. Foto: Dok. Basarnas Palembang.

jpnn.com, MUSI RAWAS - Saidina Ali (41), warga Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas yang dilaporkan hilang di Sungai Musi akhirnya ditemukan, Jumat (26/9/202) sekitar pukul 08.00 WIB.

Korban pertama kali dilihat oleh warga yang ikut melakukan pencarian. Posisi korban saat ditemukan mengapung di pinggir sungai tersangkut di tanaman eceng gondok dalam kondisi meninggal dunia.

"Setelah dua hari dilakukan pencarian korban akhirnya ditemukan," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Jarak korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal kejadian atau sekitar radius 10 meter.

Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

Dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

"Semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diketahui, kejadian berawal pada Rabu (24/9/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, korban berpamitan untuk mencari ikan di sungai dengan cara menjaring menggunakan perahu sampan.

