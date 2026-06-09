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JPNN.com - Daerah - Sumsel

2 Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia

Selasa, 09 Juni 2026 – 14:14 WIB
2 Hari Pencarian, Bocah Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.COM
Korban tenggelam di Sungai Musi akhirnya ditemukan dan dievakuasi Tim SAR Gabungan ke rumah duka di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Basarnas Palembang.

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Seorang anak perempuan bernama Ira (11) yang dilaporkan tenggelam di Sungai Musi akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Selasa (9/6) sekitar pukul 01.15 WIB.

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai tepatnya di Dusun II, Desa Ngulak II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin atau sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian.

Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

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Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bekerja keras selama proses pencarian berlangsung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bekerja sama dalam operasi pencarian ini. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai," ungkap Raymond.

"Kami juga turut menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban," sambungnya.

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Raymond kemudian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama bagi anak-anak yang bermain maupun berenang di sungai.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai. Kondisi arus yang cukup deras dapat membahayakan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan yang tidak diinginkan," tutupnya. (mcr35/jpnn) 

Setelah dua hari dilakukan pencarian, korban bernama Ira (11) yang tenggelam di Sungai Musi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati

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TAGS   tenggelam  bocah tenggelam  sungai musi  musi banyuasin  Sumatera Selatan 
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