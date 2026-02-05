Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Hari Pendaftaran Dibuka, Puluhan Profesional Ikut Daftar Seleksi Jabatan Deputi Kemenpora

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:55 WIB
Gunawan Suswantoro, Seskemenpora. Foto:Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga di Kemenpora mendapat respons luar biasa.

Hanya dalam waktu dua hari sejak dibuka pada 3 Februari lalu, tercatat hampir 70 peserta telah mendaftarkan diri. 

Antusiasme ini datang dari berbagai latar belakang, mengingat seleksi kali ini dibuka tidak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga dari kalangan profesional non-PNS

Ketua Pansel yang juga Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro seluruh proses akan dilakukan secara transparan. Ia menjamin tidak akan ada celah bagi praktik intervensi dalam menentukan siapa yang layak mengisi jabatan strategis tersebut.

"Seluruh peserta akan dinilai secara objektif dengan standar yang sama dan proses seleksi akan berjalan secara akuntabel, mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak ada intervensi dari pihak manapun," tegas Gunawan.

Kemenpora terus mengajak baik dari PNS atau kalangan profesional lainnya ikut mendaftar sebelum pendaftaran ditutup tanggal 17 Februari 2026.

Bagi peminat yang ingin mendaftar, rincian persyaratan lengkap dapat diakses melalui laman resmi kemenpora.go.id atau asnkarier.bkn.go.id. 

Kemenpora juga mengimbau agar para pelamar waspada terhadap modus penipuan atau penyalahgunaan wewenang dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan.(ray/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

TAGS   industri olahraga  Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora  Kemenpora  Jabatan Pimpinan Tinggi 
