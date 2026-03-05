2 Hasil Laga Super League Malam Ini Mungkin Membuat Imran Nahumarury Tersenyum

jpnn.com - KEDIRI – PSBS Biak dan Persis Solo gagal meraih tiga poin pada pekan ke-24 Super League.

PSBS yang sempat unggul satu gol dari tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kamis (5/3) malam WIB, kalah 1-2.

Hasil itu membuat PSBS tertahan di zona merah degradasi, peringkat ke-16, dengan poin 18.

Sementara itu, Persis Solo yang bertandang ke kandang sesama tim yang terancam gagal bertahan di Super League musim depan; Persijap Jepara, harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.

Dua hasil itu mungkin membuat pelatih baru Semen Padang Imran Nahumarury sedikit lega, lantaran memulai tugasnya dengan poin yang tak jauh dari lima tim terbawah.

Semen Padang yang menduduki posisi juru kunci berjarak tiga poin dari Madura United di anak tangga ke-14.