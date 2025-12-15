2 Inovasi Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemen PAN-RB

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Triwulan IV dan Penghargaan OPSI-KIPP 2025 di Kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta, Senin (15/12).

Inovasi pertama yang mendapatkan penghargaan ialah sistem layanan E-Va Centil (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan) Klaim BPJS karya RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto untuk kategori penyedia pelayanan kesehatan.

Inovasi kedua, yakni Hetero Space karya Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah untuk kategori pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM.

Inovasi E-Va Centil sudah diterapkan oleh RSUD Margono Soekarjo Purwokerto sejak 20 Maret 2018. Inovasi tersebut dibuat untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memastikan seluruh klaim BPJS tervalidasi cepat dan akurat.

Selama penerapan, layanan tersebut telah memberikan dampak signifikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, di antaranya:

lama rawat inap di rumah sakit turun dari 7,91 hari menjadi 4,51 hari

over cost rumah sakit turun dari Rp7,5 miliar jadi Rp4,4 miliar

biaya naik kelas pasien turun dari Rp2,4 juta menjadi Rp414 ribu

klaim BPJS terbayarkan 100% tanpa ada data yang hilang

perbaikan data klaim juga turun dari 5 kali menjadi kurang dari 1 kali.

Selain itu, dampak lanjutan dari inovasi tersebut juga dirasakan antara lain usia harapan hidup baik dari 74,08 tahun menjadi 74,91 tahun. Kemudian indeks reformasi birokrasi naik dari 76 menjadi 83 sehingga mendapatkan predikat A atau memuaskan.

Sementara itu, inovasi Hetero Space dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk memberikan wadah anak muda dan komunitas kreatif untuk berkegiatan, berjejaring, berkolaborasi, serta mengembangkan usaha.