Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta

Minggu, 08 Februari 2026 – 16:47 WIB
2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta - JPNN.COM
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Deddy Suryadi saat kerja bakti massal di Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turun langsung dalam aksi kerja bakti massal, Minggu.

Kedua jenderal itu mengikuti aksi kerja bakti di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kapolda Irjen Asep mengatakan selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan serta Depok, Tangerang dan Bekasi dengan melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah serta unsur masyarakat.

Baca Juga:

“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya.

Kegiatan itu menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Baca Juga:

Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut," katanya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turun langsung dalam aksi kerja bakti massal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Polri  Kapolda Metro Jaya  Pangdam Jaya 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp