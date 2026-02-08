2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turun langsung dalam aksi kerja bakti massal, Minggu.

Kedua jenderal itu mengikuti aksi kerja bakti di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kapolda Irjen Asep mengatakan selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan serta Depok, Tangerang dan Bekasi dengan melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah serta unsur masyarakat.

“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya.

Kegiatan itu menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut," katanya.