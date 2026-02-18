Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

2 Jenis Susu Rendah Kolesterol yang Aman Dikonsumsi Saat Sahur

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:03 WIB
2 Jenis Susu Rendah Kolesterol yang Aman Dikonsumsi Saat Sahur - JPNN.COM
Susu kedelai. Foto dukang/123rf

jpnn.com, JAKARTA - UMAT muslim mulai menjalankan ibadah puasa besok. Sahur merupakan hal wajib yang dilakukan umat muslim.

Menu apa saja yang bisa Anda konsumsi saat sahur? Salah satunya ialah susu.

Tidak semua susu tinggi kandungan kolesterol. Aada pilihan susu sehat yang memiliki nutrisi ideal agar stamina prima saat berpuasa seharian.

Baca Juga:

Beberapa susu sehat juga dipercaya ampuh menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu kedelai

Kedelai memang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik untuk kolesterol, begitu pula berbagai olahannya, termasuk susu kedelai.

Baca Juga:

Susu ini tergolong bebas kolesterol dan tidak mengandung laktosa, sehingga menjadi sumber yang baik untuk protein, kalium, vitamin A, B12, dan vitamin D.

Selain itu, susu kedelai juga baik untuk penderita kolesterol tinggi karena memiliki kandungan lemak jenuh dan kalori yang tergolong rendah.

Ada beberapa jenis susu rendah kolesterol yang aman dikonsumsi saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja susu almond.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   susu  kolesterol  susu kedelai  susu almond 
BERITA SUSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp