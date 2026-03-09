2 Kabar Gembira Sekaligus untuk PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - BANDUNG – Berikut ini dua kabar gembira untuk para guru PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Pertama, mengenai aturan terbaru soal sumber gaji guru PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Kedua, sudah ada kepastian PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya atau THR 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan skema upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menyusul aturan terbaru terkait dengan penataan status serta pembiayaan tenaga pendidik.

Dadang Supriatna mengatakan skema upah tersebut dibahas setelah dirinya melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi pembiayaan tersebut.

“Dalam kondisi hari ini sedang transisi (skema upah) dan kerja sama antara Kemenpan-RB dengan Kemendikdasmen, di sini sudah ada solusi,” katanya dalam keterangan di Bandung, Senin (9/3).

Dia menjelaskan solusi tersebut dihasilkan dari hasil koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait dengan mekanisme pembiayaan PPPK Paruh Waktu di daerah.

Dia menjelaskan pembiayaan penggajian PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bandung kini akan bersumber dari tiga jalur pendanaan.