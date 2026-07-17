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JPNN.com - Daerah

2 Kader Golkar di DPRD Riau Adu Fisik, Waketum: Memalukan!!!

Jumat, 17 Juli 2026 – 11:03 WIB
2 Kader Golkar di DPRD Riau Adu Fisik, Waketum: Memalukan!!! - JPNN.COM
Keributan antara partisipan Indra Gunawan Eet dan Pariaman di gedung DPRD Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyayangkan kericuhan yang melibatkan dua anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Riau.

Pria yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menyebut insiden tersebut sebagai peristiwa yang memalukan dan tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat.

“Memalukan!!! Itu komentar saya yang pertama,” kata Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya pada Jumat (17/7).

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Menurut Doli, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

Setiap persoalan, kata dia, dapat diselesaikan melalui akal sehat, sikap rasional, dan dialog, bukan dengan emosi apalagi adu fisik.

“Seharusnya sebagai wakil rakyat bisa kasih contoh yang baik kepada masyarakat. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan akal sehat, rasional dan dialog, bukan dengan emosi apalagi adu fisik,” ujarnya.

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Doli mengaku telah mencari informasi mengenai duduk persoalan yang memicu kericuhan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dia terima, konon insiden bermula ketika salah satu anggota dewan, Indra Gunawan Eet, melontarkan pernyataan yang dinilai memojokkan Parisman Ihwan dalam rapat yang sedang membahas persoalan anggaran.

Ahmad Doli menyebut insiden yang melibatkan 2 kader Golkar di DPRD Riau tersebut sebagai peristiwa yang tidak mencerminkan seorang wakil rakyat.

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TAGS   Golkar  DPRD Riau  anggota DPRD berkelahi  Ahmad Doli Kurnia  anggota dprd riau 
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