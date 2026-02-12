Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

2 Kalimat Pelatih Persib soal Debut Kurzawa dan Castel

Kamis, 12 Februari 2026 – 10:12 WIB
2 Kalimat Pelatih Persib soal Debut Kurzawa dan Castel
Layvin Kurzawa debut dengan baju Persib Bandung pada leg pertama 16 Besar ACL Two. Foto: persib

jpnn.com - RATCHABURI - Layvin Kurzawa dan Sergio Castel mendapat panggung debut bersama Persib Bandung.

Dua dari tiga pemain baru Maung Bandung menjalani debut pada pertandingan leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26, versus Ratchaburi FC, Rabu (11/2) malam.

Dalam pertandingan di Stadion Ratchaburi tersebut, Persib kalah 0-3.

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan tanggapan terkait penampilan perdana Castel dan Kurzawa.

Menurut Hodak, kedua pemain yang masuk sebagai pengganti pada babak kedua itu masih dalam proses adaptasi.

Pelatih asal Kroasia ini menegaskan bahwa para pemain baru tersebut masih memerlukan waktu untuk membangun kebersamaan.

"Keduanya adalah pemain baru, jadi,mereka butuh waktu untuk menyatu dengan pemain lainnya, itu hal yang normal," ujar Hodak di halaman Persib.

Meskipun Kurzawa dan Castel tampil kurang dari 45 menit, Hodak optimistis dengan kualitas individu keduanya.

Layvin Kurzawa dan Sergio Castel akhirnya mendapat panggung debut bersama Persib Bandung.

