Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

2 Kecelakaan Maut di Jalan Soetta Bandung Merenggut Nyawa Pengendara Sepeda Motor

Sabtu, 04 April 2026 – 17:33 WIB
TKP kecelakaan maut.. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dua kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara sepeda motor terjadi di Kota Bandung. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan AH Nasution.

Kejadian pertama terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan PT Usaha Tangguh Mandiri, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Regol, Jumat (3/4/2026) pukul 20.00 WIB.

Ada dua kendaraan yang terlbat yakni sepeda motor Vixion No Pol D-5627-HQ yang dikendarai D (69) warga Kecamatan Bandung Kulon dan truk tronton No.Pol. E-9248-PB yang dikendarai R (46) warga Purwadadi, Kabupaten Subang.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, dalam kejadian ini pengendara menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan.

"Sepeda motor melaju dari arah timur ke barat, setiba di TKP menabrak belakang truk yang sedang parkir di bahu Jalan Soekarano Hatta," kata Fiekry dalam keterangannya, Sabtu (4/4).

Fiekry menyebutkan, pengendara meninggal dunia di tempat dan sudah dievakuasi ke RSHS Bandung.

"Pengendara mengalami luka di bagian wajah dan meninggal dunia di TKP," ujarnya.

Dia menambahkan, penyebab lakalantas ini karena kelalaian manusia atau pengemudi truk tronton yang parkir sembarangan.

Dua kecelakaan maut terjadi di Bandung dalam hitungan jam. Truk parkir sembarangan dan putar arah picu tabrakan, dua orang tewas.

TAGS   kecelakaan  kecelakaan maut  sepeda motor  truk 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp