JPNN.com - Daerah

2 Kelompok Massa Tawuran di Jalan Embong Malang Surabaya, Mencekam

Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:27 WIB
Jalan Embong Malang Surabaya mendadak mencekam karena diduga ada tawuran. Foto; Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Suasana mencekam menyelimuti Jalan Embong Malang, Surabaya, Jatim, Minggu (24/7) pagi.

Pasalnya, dua kelompok massa terlibat tawuran. Akibat peristiwa itu jalan ditutup.

Pantauan JPNN.com, Jalan Embong Malang ditutup oleh barrier pemisah jalan tepat di U Turn depan Tunjungan Plaza (TP). Sebanyak tiga anggota polisi tampak berjaga dan meminta agar pengemudi putar balik.

Salah satu saksi Supri menjelaskan tawuran itu terjadi pukul 01.30 WIB. Belum diketahui secara pasti penyebab tawuran.

Menurutnya, aksi tawuran dipicu karena ada kelompok yang tidak terima ditegur saat minum alkohol.

“Sudah mulai setengah 2 tadi mereka tawuran, mas,” ujar Supri.

Aksi tawuran antar kedua kelompok lantas makin menjadi-jadi.

Massa dari kedua kelompok banyak yang datang ke lokasi. Bahkan, sejumlah pelaku tawuran membawa senjata tajam dan balok kayu.

Dua kelompok massa tawuran di Jalan Embong Malang Surabaya, Jatim, polisi turun tangan.

