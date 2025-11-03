Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Kelompok Remaja Saling Ejek di Medsos Berujung Tawuran di Kalimalang, 3 Orang Ditangkap

Senin, 03 November 2025 – 10:26 WIB
2 Kelompok Remaja Saling Ejek di Medsos Berujung Tawuran di Kalimalang, 3 Orang Ditangkap
Polisi menangkap tiga remaja yang terlibat tawuran di jalur Kalimalang, kawasan Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (1/11) malam. Ilustrasi tawuran. Grafis: Dokumentasi JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap tiga remaja yang terlibat tawuran di jalur Kalimalang, kawasan Jalan Raya Laksamana Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (1/11) malam.

"Tiga orang diamankan terkait aksi tawuran di Jalan Raya Laksamana Malahayati," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Samsono menyebut, tiga remaja tersebut terlibat dalam aksi saling lempar batu di tengah jalan, tetapi tidak ditemukan adanya senjata tajam seperti yang sempat dikhawatirkan warga.

"Tidak ditemukan senjata tajam, mereka hanya ikut tawuran lempar-lempar batu saja," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat petugas datang ke lokasi, tawuran sudah selesai. Polisi kemudian melakukan penyisiran di sekitar area kejadian dan mengamankan tiga remaja untuk dimintai keterangan.

"Sudah selesai, kami lakukan penyisiran dan mengamankan pelaku," ucapnya.

Menurut Samsono, ketiga remaja tersebut tidak dilakukan penahanan. Mereka hanya diamankan sementara untuk diberikan pembinaan sebelum akhirnya dipulangkan kepada orang tua masing-masing.

"Mereka kita edukasi dan kemudian dipulangkan. Tawuran ini baru terjadi lagi setelah sekian bulan situasi di wilayah itu sempat kondusif," jelasnya.



TAGS   tawuran  pelaku tawuran ditangkap 
