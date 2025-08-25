Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

2 Khasiat Rutin Mengonsumsi Jeruk Nipis Campur Jahe yang Luar Biasa

Senin, 25 Agustus 2025 – 07:54 WIB
2 Khasiat Rutin Mengonsumsi Jeruk Nipis Campur Jahe yang Luar Biasa - JPNN.COM
Jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kandungan jeruk nipis memang tak bisa disepelekan. Sebab, dalam satu buah jeruk nipis saja, Anda sudah bisa memenuhi 20 persen kebutuhan vitamin harian tubuh.

Rasa jeruk nipis yang masam bisa bantu memecah makanan sehingga jadi lebih mudah dicerna.

Baca Juga:

Tak hanya itu, kandungan flanovoid di dalamnya juga bisa merangsang enzim pencernaan yang berguna untuk meredakan sembelit.

Selain itu vitamin C dalam jeruk nipis juga bisa membunuh mikroba penyakit.

Hal ini bisa mempersingkat waktu sakit yang kamu alami. Cobalah membuat ramuan air jeruk nipis dengan dicampur jahe di malam hari.

Baca Juga:

Sebab, khasiatnya tak bisa disepelekan. Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Detoks tubuh dan sumber nutrisi

Mengonsumsi air lemon dan jahe sebelum tidur bisa menjadi detoks racun dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jeruk nipis yang dicampur jahe untuk kesehatan dan salah satunya sumber nutrisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jeruk Nipis  Jahe  sumber nutrisi  metabolisme 
BERITA JERUK NIPIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp