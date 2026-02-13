2 Klub Raksasa Korsel Latihan di Bali, Menpora: Bukti Kekuatan Sport Tourism Indonesia Luar Biasa

jpnn.com, GIANYAR - Kekuatan wisata olahraga (sport tourism) Indonesia kian mendunia setelah dua klub raksasa asal Korea Selatan, Pohang Steelers dan Jeonbuk Reserves, merampungkan pemusatan latihan (training center) di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, sejak 13 Januari hingga 2 Februari lalu.

Potensi makin besar ketika infrastruktur penunjang kegiatan olahraga tersedia dengan lengkap. Bali adalah salah satu daerah yang memiliki kelengkapan daya tarik tersebut.

Bicara soal fasilitas, pusat tempat pelatihan milik Bali United FC yaitu Bali United Training Center Gianyar, menjadi lokasi pemusatan latihan ideal bagi tim sepak bola.

Ditambah lagi keindahan pantai yang mendampinginya, membuat suasana latihan terasa berbeda dan jauh dari kata membosankan.

Tak heran dua klub raksasa asal Korea Selatan, Pohang Steelers yang bermain di divisi K-League 1 dan Jeonbuk Reserves yang bermain di divisi ketiga memilih menjalani pemusatan latihan mereka di Bali United Training Center sejak 13 Januari hingga 2 Februari lalu.

Pelatih kepala Pohang Steelers, Tae-ha Park mengaku puas selama tiga pekan berlatih di lahan seluas hampir 31 hektare dengan 9 lapangan berstandar internasional.

Ia pun bercerita bahwa sebelum memutuskan ke Indonesia, tim Pohang sempat membandingkan beberapa negara lain untuk memilih tempat pemusatan latihan terbaik.

“Kami sebelum melakukan latihan di sini telah melakukan sejumlah inspeksi di beberapa negara yaitu Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Setelah melihat dan membandingkan kami memutuskan untuk berlatih di Indonesia dan berpeluang di tahun-tahun berikutnya akan memprioritaskan Bali United Training Center sebagai tujuan untuk kami melakukan pemusatan latihan,” jelas Coach Tae-ha.