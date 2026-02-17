Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Korban Kapal Tenggelam di Donggala Masih Belum Ditemukan

Selasa, 17 Februari 2026 – 19:22 WIB
2 Korban Kapal Tenggelam di Donggala Masih Belum Ditemukan - JPNN.COM
Ilustrasi kapal tenggelam. Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com, DONGGALA - Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua korban kapal tenggelam KLM Nur Ainun Balqis di perairan Selat Makassar di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

"Dua penumpang sekaligus korban kapal tenggelam itu atas nama Gus wan (47) dan Adam (20)," kata Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga SAR Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Palu Rusmadi, di Palu, Selasa.

Dia menjelaskan pada hari kedua operasi SAR, tim rescue melakukan pencarian di radius 309 mil laut pada bagian utara dermaga KN SAR Baladewa di Kota Palu, dengan melibatkan sejumlah unsur.

Baca Juga:

Tim gabungan terdiri dari personel Kansar Palu, ABK KN SAR Baladewa, TNI-AL, Polirud dan potensi SAR lainnya, adapun operasi dimulai pada 07.00 Wita dan hingga Selasa (17/2) sore korban belum ditemukan.

"Kami melanjutkan operasi hari ketiga pada Rabu (18/2)," ujarnya.

KLM Nur Ainun Balqis berlayar dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara menuju ke Pelabuhan Orange Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/2) sekitar pukul 02.00 Wita.

Baca Juga:

Di tengah perjalanan saat berada di Selat Makassar, kapal dihantam ombak dan mengalami oleng hingga tenggelam, seluruh penumpang sekaligus awak kapal melompat ke kalut menyelamatkan diri.

"Pada peristiwa itu tiga orang korban selamat atas nama Saharudin (47), Muh Alwi (32), dan Mukain (47). Mereka ditemukan nelayan Donggala terombang-ambing di laut dan dua orang lainnya masih dalam pencarian," tutur Rusmadi.

Tim SAR gabungan masih terus mencari dua korban kapal tenggelam di Donggala, Sulawesi Tengah.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tim Sar  Kapal Tenggelam  korban tenggelam  perahu tenggelam 
BERITA TIM SAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp