JPNN.com - Daerah - Jambi

2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia

Selasa, 09 Desember 2025 – 00:01 WIB
2 Korban Mobil Masuk Jurang di Jambi Ditemukan Meninggal Dunia
Tim SAR Jambi saat mengevakuasi korban kecelakaan mobil jatuh ke jurang dan sungai di Merangin. ANTARA/Ho/Humas Basarnas Jambi

jpnn.com - JAMBI - Tim SAR Gabungan menemukan seluruh korban kecelakaan mobil Mazda double kabin masuk jurang di perbatasan Merangin?Kerinci, Jambi, Minggu (7/12). Humas Basarnas Jambi M Luthfi mengatakan korban pertama, Yogi (30), ditemukan pada pukul 09.30 WIB di Desa Guguk, Kecamatan Renah Pemberap, Kabupaten Merangin, sekitar 43?kilometer dari lokasi kendaraan masuk jurang.

Berdasarkan laporan dari lapangan, korban Yogi terseret arus Sungai Panetai sebelum ditemukan oleh tim penyelamat dalam keadaan meninggal dunia.

Korban kedua atas nama Alam ditemukan pukul?14.00?WIB dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 42?kilometer dari titik mobil terjun ke jurang.

Kedua jenazah kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Renah Pemberap menuju RSUD Bangko untuk penanganan lebih lanjut.

Penemuan pada jarak puluhan kilometer menegaskan kuatnya arus sungai yang membawa tubuh korban jauh dari lokasi kejadian.

“Arus Sungai Panetai sangat deras,sehingga korban dapat terbawa jauh sebelum ditemukan,” kata Luthfi dalam keterangan resminya diterima Senin (8/12).

Operasi pencarian menggunakan tiga metode utama.

Pertama, tim menggunakan drone untuk melakukan assessment awal dan pemantauan udara.

Dua korban mobil masuk jurang di Jambi ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

