2 Lumba-Lumba Terdampar di Aceh Tamiang, Langsung Dievakuasi Warga

jpnn.com - BANDA ACEH - Warga Desa Kuala Pusung Kapal, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mengevakuasi dua ekor lumba-lumba terdampar dalam kondisi lemas di alur air dangkal dekat kawasan tambak pemukiman warga. Evakuasi berlangsung pada Jumat (6/3) pagi.

Sekretaris Desa (Sekdes) Kuala Pusung Kapal Yudi Amri mengatakan kedua mamalia laut tersebut ditemukan nelayan di alur sekitar hutan bakau. "Warga menemukan dua ekor lumba-lumba terdampar di dekat tambak yang terbengkalai. Kondisinya lemas karena air surut dan diduga kekurangan oksigen di perairan dangkal," katanya.

Ada dugaan seekor lumba-lumba sempat tersangkut jaring nelayan sebelum akhirnya tersesat ke kawasan hutan bakau dan terjebak saat air surut. Saat ini, kedua lumba-lumba berhasil diarahkan menuju laut lepas.

Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan menunggu air pasang. Karena kondisi air dangkal, sejumlah warga turun ke air menggendong dan mendorong tubuh lumba-lumba yang diperkirakan berukuran lebih dari dua meter.

Warga secara bergantian memandu satwa tersebut menelusuri paluh (alur air) sejauh ratusan meter menuju perairan yang lebih dalam guna mengarahkan kembali ke muara laut Aceh Tamiang.

Setelah dipandu dengan cara didorong perlahan menuju air dalam, lumba-lumba yang tadinya dalam kondisi lemas, mulai membaik. “Kami berupaya memastikan keduanya bisa selamat kembali ke habitatnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa proses evakuasi berlangsung empat jam, karena ukuran lumba-lumba besar, dan beratnya sekitar 200 kilogram lebih. “Kalau panjangnya, yang satu mencapai 2,5 meter, dan satu lagi dua meter. Sepertinya sepasang jantan dan betina,” ungkap Yudi.

Camat Seruway Rusni Devi A Manullang mengaku sudah menerima laporan terkait penyelamatan dua ekor mamalia laut tersebut oleh warga Desa Kuala Pusung Kapal.