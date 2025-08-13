Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Mahasiswa Ditangkap Polres Lamongan, Kasusnya Berat

Rabu, 13 Agustus 2025 – 02:00 WIB
2 Mahasiswa Ditangkap Polres Lamongan, Kasusnya Berat - JPNN.COM
Gedung Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, Jawa Timur, Selasa (12/8/2025). (ANTARA/Alimun Khakim)

jpnn.com - LAMONGAN - Sebanyak dua mahasiswa berinisial AY (29) dan GC (30) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan, Polda Jawa Timur.

Keduanya yang merupakan warga Kecamatan Brondong itu ditangkap atas dugaan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasihumas) Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid mengatakan penangkapan kedua pelaku berinisial AY dan GC tersebut berawal dari tertangkapnya tersangka lain berinisial SR yang dilakukan pada Selasa (5/8).

Baca Juga:

"AY kami amankan di rumahnya Paciran. Dari keterangannya, sabu-sabu itu berasal dari GC. Selanjutnya, GC kami tangkap di rumah kosnya dengan lokasi yang sama bersama barang bukti 26 plastik klip sabu-sabu siap edar," katanya di Lamongan, Selasa (12/8).

Hamzaid mengatakan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa SR mengaku mendapatkan sabu-sabu dari AY.

Dia menjelaskan dari penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti 26 plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 4,76 gram, timbangan digital, alat isap, dua telepon genggam, serta satu unit sepeda motor yang digunakan untuk peredaran.

Baca Juga:

"Penangkapan kedua pelaku itu berlangsung berdekatan, sekitar pukul 01.45 WIB hingga 02.01 WIB. Seluruh barang bukti berhasil diamankan sebelum sempat diedarkan lebih luas," ujarnya. 

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 132 Ayat 1 Juncto Pasal 114 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebanyak dua mahasiswa ditangkap Polres Lamongan. Kasusnya berat, mereka terancam lama di penjara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswa narkoba  sabu-sabu  polres lamongan  Polisi 
BERITA MAHASISWA NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp