JPNN.com - Nasional - Humaniora

2 Menteri Prabowo Bicara Kesetaraan Perempuan pada Momen Hari Kartini

Rabu, 22 April 2026 – 00:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah menteri perempuan di Kabinet Merah Putih menyampaikan ucapan untuk memperingati Hari Kartini 2026 yang jatuh pada Selasa (21/4).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan menjadi Kartini masa kini berarti berani bersuara, berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan tidak pernah lelah mengangkat derajat sesama.

“Perjuangan yang sejati terwujud ketika keberhasilan satu perempuan mampu membuka jalan terang bagi perempuan lainnya,” ucap Arifah melalui akun media sosialnya.

Menurut dia, generasi masa kini harus warisan semangat juang Raden Ajeng Kartini di era modern yang menuntut untuk berani menyuarakan kebenaran dan berdiri tangguh di atas kaki sendiri.

Kemerdekaan dan kesuksesan sejati bagi seorang perempuan diyakini bukan sekadar tentang pencapaian personal, melainkan seberapa besar kepedulian kita untuk mengangkat derajat sesama.

“Saya selalu meyakini bahwa perjuangan paling mulia baru benar-benar terwujud ketika langkah maju satu perempuan mampu menjadi cahaya penuntun yang membuka peluang bagi banyak perempuan lainnya,” kata dia.

Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri memandang RA Kartini seorang perempuan yang tidak hanya bermimpi tentang kesetaraan, tetapi berani memperjuangkannya di tengah keterbatasan zamannya.

“Namun, jika kita jujur, perjuangan itu belum selesai. Menjadi pemimpin perempuan hari ini bukan lagi soal membuka pintu, karena banyak pintu yang sudah terbuka, tantangannya justru ada pada bagaimana kita bertahan, berkembang, dan membuktikan diri,” jelas Widi.

