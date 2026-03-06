2 Mobil Ini Masih Jadi Pilihan untuk Perjalanan Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Platform jual beli mobil, OLXmobbi mengungkapkan kendaraan penumpang masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk digunakan pada saat mudik lebaran.

Dengan memiliki kapasitas besar dan kenyamanan yang ekstra, mobil keluarga seperti SUV dan MPV masih sangat diminati.

Dari data OLXmobbi, MPV dan SUV jadi andalan untuk mudik.

Baca Juga: 6 Komponen Mobil Ini Wajib Dicek Sebelum Melakukan Mudik Lebaran

Berdasarkan data Top 5 Most Wanted, jenis kendaraan dengan tipe MPV memiliki persentase 22,2 persen, disusul ketat oleh SUV sebesar 21,7 persen, dan hatchback 17 persen.

"Dari data kami menunjukkan bahwa jenis mobil keluarga masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan mudik," kata Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (6/3).

Adapun model yang paling banyak dicari pada momen lebaran itu di antaranya Toyota Kijang Innova, Avanza, Fortuner, Honda CR-V, dan Honda HR-V.

Menurut dia, Toyota masih memimpin loyalitas pasar dari sisi brand, disusul oleh Honda dan Suzuki di posisi berikutnya.

Selain itu, Agung juga memprediksi bahwa permintaan mobil bekas akan kembali meningkat menjelang lebaran tahun ini.