JPNN.com - Otomotif - Mobil

2 Mobil Konsep Hyundai Siap Gebrak Pasar di China, Punya Desain Futuristik

Rabu, 15 April 2026 – 12:14 WIB
Konsep IONIQ VENUS dan Konsep EARTH dipamerkan di Hyundai Motorstudio Beijing. Foto: Hyundai

jpnn.com, TIONGKOK - Hyundai Motor Company siap menggebrak pasar otomotif di China dengan membawa dua mobil konsep, yakni Venus Concept dan SUV Eeath Concept.

Dua mobil konsep itu akan diperkenalkan pada pameran Beijing Auto Show yang akan digelar pada 24 April mendatang.

Kehadiran mobil listrik itu merupakan strategi Hyundai untuk memperkuat posisinya di pasar China.

Strategi itu mencakup pengembangan lini Ioniq, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga keseluruhan pengalaman mobilitas konsumen.

Presiden Beijing Hyundai Motor Company, Li Fenggang mengungkapkan kehadiran mobil konsep itu menandai era baru yang menegaskan kesiapan Hyundai Motor dalam menghadapi pasar new energy vehicle (NEV) di China.

Menurutnya pihaknya akan terus menghadirkan produk yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap konsumen China dan komitmen nyata kami terhadap pasar ini.

"Hyundai akan segera memperkenalkan model-model untuk produksi massal yang memadukan kabin dan pengalaman berkendara yang cerdas sesuai keinginan konsumen China,” ungkap Li Fenggang dalam siaran persnya, Rabu (15/4).

Sebagai lini kendaraan listrik andalan Hyundai Motor, Ioniq dengan cepat menjadi tolok ukur global dalam inovasi, desain, dan kualitas.

Hyundai  futuristik  Mobil konsep listrik  Beijing Motor Show  Hyundai Venus Concept  SUV Eeath Concept 
