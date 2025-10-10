Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

2 Nasabah PNM Terpilih Berkolaborasi Dengan Rinaldy Yunardi

Jumat, 10 Oktober 2025 – 11:50 WIB
2 Nasabah PNM Terpilih Berkolaborasi Dengan Rinaldy Yunardi - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar sesi photoshoot dan videoshoot untuk kolaborasi karya dua nasabah PNM Mekaar dengan desainer ternama Indonesia, Rinaldy Yunardi, yang akan dilelang saat kegiatan Sonderlab x Kaca Kreatif pada 23–26 Oktober 2025, dengan seluruh hasil lelang didonasikan melalui program PNM Peduli untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar sesi photoshoot dan videoshoot untuk kolaborasi karya dua nasabah PNM Mekaar dengan desainer ternama Indonesia, Rinaldy Yunardi.

Hasil kolaborasi tersebut nantinya akan dilelang saat kegiatan Sonderlab x Kaca Kreatif pada 23–26 Oktober 2025, dengan seluruh hasil lelang didonasikan melalui program PNM Peduli untuk mendukung pendidikan di Indonesia.

Dari lebih 22,5 juta nasabah yang telah diberdayakan PNM hingga September 2025, dua nasabah kategori fesyen dan kriya terpilih, yakni Anis pengrajin wayang asal Yogyakarta, serta Ariri, pengrajin batik asal Cirebon, untuk naik kelas ke panggung nasional melalui program ini.

Baca Juga:

Proses seleksi dilakukan melalui pelatihan intensif yang dirancang PNM, mulai dari inovasi produk hingga branding kreatif, agar nasabah memiliki pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kreativitas dalam mengembangkan usaha sebelum akhirnya dipilih dua yang terbaik untuk berkolaborasi dengan Rinaldy Yunardi.

Dari hasil kolaborasi tersebut, dua karya eksklusif: kain batik bermotif Mega mendung seribu bunga dan kipas berornamen 14 wayang.

“Saya tidak pernah menyangka usaha batik yang sederhana bisa tumbuh sejauh ini. Terima kasih kepada PNM yang selalu mendampingi, memberi pelatihan, hingga akhirnya saya diberi kesempatan berkolaborasi dengan desainer sekelas Rinaldy Yunardi. Ini bukan hanya kebahagiaan bagi saya, tapi juga kebanggaan bagi keluarga dan daerah saya," ujar Ariri.

Baca Juga:

Sementara itu, Rinaldy Yunardi juga menyampaikan apresiasi serta harapannya atas kolaborasi ini.

“Terima kasih kepada PNM dan Sonderlab x Kaca Kreatif atas kesempatan ini. Saya sangat senang bisa lebih mempelajari budaya Indonesia yang kaya. Kolaborasi ini mengajarkan saya untuk tidak mengubah nilai dasar atau ciri khas dari desain nasabah, melainkan memaksimalkannya agar bisa diapresiasi lebih luas dan masuk ke panggung kreatif nasional. Saya berharap kedua ibu ini bisa menginspirasi jutaan nasabah PNM lainnya," tutur Rinaldy.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen untuk tak hanya memberikan modal finansial, akan tetapi juga modal intelektual berupa pendampingan usaha.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  PNM untuk UMKM  PNM untuk perberdayaan UMKM  UMKM  Rinaldy Yunardi 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp