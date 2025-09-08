2 Nasabah Unggulan PNM Mekaar Unjuk Gigi di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Ely Herlina, pengusaha cokelat dari Bandung, Jawa Barat hadir di Tokyo Dome, Jepang, membawa produk cokelat racikannya yang berawal dari dapur rumah.

Selain itu ada Ria Apriani, perajin batik asal Garut, yang memamerkan karya aneka batik yang telah mencuri perhatian para kolektor mancanegara.

Keduanya hadir sebagai perwakilan dari 15,8 juta nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam ajang Tokyo Handmade Marche 2025, pameran kerajinan tangan dan produk kreatif terbesar di Jepang yang digelar pada 6–7 September 2025.

Bagi Ely dan Ria, kesempatan ini bukan sekadar ajang pamer produk, tapi bagian dari sejarah perjalanan usaha mereka.

“Rasanya seperti mimpi. Dulu saya cuma jualan cokelat di kampung, sekarang orang Jepang bisa mencicipi karya saya. Semua ini berkat dukungan PNM yang memberi saya modal dan pendampingan. Saya juga akhirnya bisa mempekerjakan ibu-ibu single parent dan putus sekolah di sekitar rumah. Bersama-sama kami membuat produk yang bisa dikenal dunia,” ucap Ely.

“Saya tak pernah membayangkan batik saya bisa sampai ke luar negeri. Saya mulai dari nol, batik saya dulu hanya untuk pasar lokal. Tapi PNM mengajari saya banyak hal, dari pengelolaan keuangan sampai branding. Sekarang ada belasan perempuan di kampung saya yang ikut membatik. Kami bangga bisa memperkenalkan budaya Indonesia di Jepang,” saut Ria.

Kesuksesan Ely dan Ria menjadi bukti nyata bahwa modal usaha PNM tak hanya meningkatkan penghasilan individu, tetapi menciptakan efek berlipat, membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan komunitas, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) telah melahirkan ribuan kisah perjuangan penuh makna di berbagai pelosok negeri.