2 Nickelodeon Play Center Dibuka di Indonesia, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Play Culture Co, Ltd, pengembang destinasi hiburan pengalaman (experiential leisure) terkemuka, dan PT Tematik Makmur Abadi resmi menandatangani perjanjian lisensi untuk mengembangkan dan mengoperasikan Nickelodeon Play Center di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Paramount.

Pusat bermain itu akan menampilkan area bersantap bertema, ritel, dan beragam atraksi, termasuk zona soft play, dinding panjat, area role play, permainan interaktif, zona seni dan kerajinan, serta sesi meet & greet spesial dengan karakter favorit.

Lokasi pertama di Senayan Park dibuka pada 27 November 2025, sedangkan lokasi kedua di Carstensz Mall, Gading Serpong, dijadwalkan buka sebelum libur Natal. Pembukaan dua lokasi tersebut menandai standar baru hiburan keluarga di kawasan ini.

“Kami bangga membawa pengalaman hiburan imersif berkelas dunia bagi keluarga di seluruh negeri. Kami juga mengurasi dan menyediakan berbagai mainan premium, koleksi, karya seni, serta merchandise kreatif yang diperoleh dari produsen resmi lokal dan internasional. Tujuan kami tidak hanya memperkaya pengalaman bermain di dalam pusat kami, tetapi juga mendukung ekosistem ritel, hiburan, serta inisiatif brand activation di Indonesia,” kata Direktur PT Tematik Makmur Abadi Rey Wilfred dalam keterangan resmi.

Wilayah Asia Pasifik terus mengalami peningkatan permintaan terhadap pengalaman keluarga yang imersif, menjadikannya pasar ideal bagi berbagai IP Nickelodeon.

Presiden Play Culture Co, Ltd Linda Dong menjelaskan Pasar Asia Pasifik menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pengeluaran hiburan keluarga, dan pusat perbelanjaan membutuhkan penawaran berbasis pengalaman.

“Setelah kesuksesan Play Center perdana kami di Shenzhen pada 2020, kami bersemangat bekerja sama dengan Nickelodeon untuk menghadirkan konsep inovatif ini kepada lebih banyak keluarga di kawasan. Peluncuran Nickelodeon Playtime merupakan bagian penting dari strategi kami untuk memenuhi permintaan tersebut dan memperkuat posisi Play Culture sebagai pemimpin industri,” beber Linda.

Presiden Direktur Cow Play Cow Moo Indonesia Daniel Darwin mengatakan pihaknya merasa terhormat menjadi bagian dari kolaborasi bersejarah bersama Paramount dan Play Culture untuk membawa Nickelodeon Playtime ke Indonesia.