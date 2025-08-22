Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

2 Oknum Brimob Terlibat Pengeroyokan Wartawan di PT GRS?

Jumat, 22 Agustus 2025 – 09:30 WIB
2 Oknum Brimob Terlibat Pengeroyokan Wartawan di PT GRS? - JPNN.COM
Ilustrasi Anggota Brimob. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Dua oknum personel Brimob diperiksa Polda Banten karena diduga terlibat kekerasan terhadap wartawan di lokasi PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

Aksi kekerasan itu terjadi saat kunjungan tim penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan, kedua anggota yang diperiksa berinisial TG dan TR.

Baca Juga:

"Pemeriksaan masih berjalan, dan hasilnya akan kami sampaikan secara resmi setelah proses selesai," kata dia di Kota Serang, Jumat (22/8/2025).

Dia memastikan Polda Banten berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan transparan, termasuk kepada anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran.

"Kami berharap masyarakat dan rekan-rekan media tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Percayakan prosesnya kepada kami," ujar Didik.

Baca Juga:

Polda Banten juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan resmi agar penanganan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, tim dari KLH bersama seorang wartawan menjadi korban pengeroyokan saat hendak melakukan penghentian operasional PT GRS yang terindikasi melakukan pencemaran.

Dua personel Brimob diperiksa Polda Banten karena diduga terlibat kekerasan terhadap wartawan dan staf KLH di PT Genesis Regeneration Smelting (PT GRS).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Wartawan  Kekerasan  pengeroyokan  Serang  PT GRS  AKBP Condro Sasongko  Polda Banten  KLHK  Ormas 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp