2 Orang Hilang Pascademo di Jakarta, Polisi: Belum Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Reno Syachputra Dewo (R) dan Muhammad Farhan Hamid (F) masih belum ditemukan.

Keduanya dinyatakan hilang pascademo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kabid Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut.

"Saudara F dan R, Farhan dan Reno, belum ditemukan. (Pencarian) masih terus kami lakukan," kata Ade Ary, Selasa.

Dia menegaskan polisi hingga kini masih aktif berkomunikasi dengan pihak keluarga dari kedua orang tersebut untuk mencari keberadaan mereka.

Selain Farhan dan Reno, sebelumnya juga terdapat dua orang lainnya yang dilaporkan hilang pascademo di Jakarta pada akhir Agustus 2025, yaitu Bima Permana dan Eko Purnomo.

Namun, Bima dan Eko kemudian diketahui merantau ke Malang dan Kalimantan Tengah agar dapat hidup mandiri.

Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur, sementara Eko pergi ke Kalimantan Tengah dan bergabung dengan kapal penangkap ikan.