JPNN.com - Nasional

2 Orang Hilang Pascademo yang Ditemukan Punya Kesamaan Alasan, Begini Ceritanya

Jumat, 19 September 2025 – 02:22 WIB
Bima Permana Putra (kanan belakang) dan Eko Purnomo (kiri depan), dua orang yang dilaporkan hilang pascaaksi di Jakarta hadir dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya bersama keluarga mereka masing-masing, Kamis (18/9/2025). Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com - Dua orang yang dilaporkan hilang pascademo akhir Agustus di Jakarta sudah ditemukan.

Konon keduanya kabur ke Malang dan Kalimantan Tengah. Alasan keduanya pun sama, yakni pengin hidup mandiri.

Penemuan kedua orang hilang itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

"Dari hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah karena ingin hidup mandiri," kata Kombes Wira.

Dia menyebut bahwa Bima meninggalkan Jakarta pada 1 September 2025 menuju Malang, Jawa Timur.

Menurut Wira, hal tersebut dilakukan Bima atas keinginan sendiri dengan menggunakan sepeda motor.

"Dalam perjalanannya saudara Bima sempat menjual kendaraan di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang," tutur Wira.

Di Malang, Bima mencari rupiah dengan menjual mainan barongsai di salah satu Klenteng, Kotalama, Malang.

