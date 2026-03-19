JPNN.com - Daerah

2 Orang Tewas dalam Mobil di Pidie Jaya, Apa Penyebabnya?

Rabu, 25 Maret 2026 – 02:02 WIB
Tim Inafis Polres Pidie Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan dua warga meninggal dunia dalam mobil di Pidie Jaya, Selasa (24/3/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Pidie Jaya

jpnn.com - Perosnel Polres Pidie Jaya menyelidiki penemuan dua warga meninggal dunia dalam sebuah mobil sedan yang terparkir di kawasan Leung Putu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu di Pidie Jaya, Selasa, mengatakan penyelidikan lebih lanjut tersebut guna memastikan penyebab kematian kedua korban.

"Personel Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie Jaya sedang menyelidiki penemuan dua warga meninggal dunia dalam mobil guna memastikan penyebab kematian kedua," kata Kapolres.

Sebelumnya, warga Gampong Keude Luengputu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, menemukan dua orang, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan meninggal dunia di dalam satu unit mobil yang terparkir di pinggir jalan, Selasa (24/3).

Kedua korban diketahui berinisial M (25), warga Kabupaten Bireuen, dan H.S (26), warga Kabupaten Bener Meriah. Kedua korban ditemukan dalam posisi miring dengan kondisi tubuh telah kaku.

Berdasarkan dugaan awal, korban meninggal dunia akibat menghirup gas beracun dari mesin kendaraan yang masih menyala. Selanjutnya kedua korban dievakuasi ke RSUD Pidie Jaya guna dilakukan pemeriksaan medis.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie Jaya AKP Saiful Kamal mengatakan peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang anggota Polri berinisial Y yang melihat sebuah mobil terparkir di depan sebuah rumah toko sejak Senin (23/3) sore.

"Saat melintas kembali Selasa (24/3) pukul 00.30 WIB, saksi merasa curiga karena kendaraan tersebut masih berada di lokasi yang sama dengan kondisi mesin tetap menyala," katanya.

