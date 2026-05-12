2 Pekerja Tewas Tertimbun Material Batu di Medan

jpnn.com - MEDAN - Sebanyak dua pekerja tewas tertimbun longsoran material berupa batu dan tanah di area PT Gunung Gahapi di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.

Kantor Basarnas Kelas A Medan bersama Tim SAR Gabungan mengevakuasi kedua korban bernama Rinaldi (38) dan Roni Fauzi (38) itu.

"Kedua korban ditemukan pukul 13.46 WIB dan 14.26 WIB dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kepala Kantor Basarnas Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan yang diterima di Medan, Selasa (12/5).

Hery mengatakan pencarian dilakukan setelah salah satu keluarga korban menginformasikan perihal dua orang yang tertimbun longsoran material saat beraktivitas di area tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Rescue Kantor SAR Medan langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 09.20 WIB.

Hery menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika kedua korban sedang melakukan aktivitas pengambilan timah bekas pada Senin (11/5) malam pukul 23.30 WIB.

Saat berada di lokasi, kedua korban tertimbun longsoran material batu dan tanah.

Tim menggunakan dua unit ekskavator di titik lokasi longsoran dengan luas area pencarian sekitar 0,5 kilometer persegi.