Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

2 Pelajar SMP Meninggal Tenggelam di Sungai Citarik

Jumat, 29 Mei 2026 – 21:15 WIB
2 Pelajar SMP Meninggal Tenggelam di Sungai Citarik - JPNN.COM
Petugas BPBD Kabupaten Bandung mengevakuasi dua anak yang tenggelam di Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jumat (29/5). Foto: Dokumentasi BPBD Kabupaten Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Dua bocah laki-laki yang merupakan pelajar SMP berinisial W (13) dan D (14) meninggal dunia setelah tenggelam di aliran Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/5) sore. 

"Korban pelajar SMP," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Wahyudin saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan bahwa petugas menerima informasi dua korban tenggelam sekitar pukul 16.12 WIB. Petugas lalu mendatangi lokasi dan berupaya melakukan evakuasi.

Baca Juga:

W ditemukan pada pukul 17.00 WIB, sedangkan D pukul 17.20 WIB.

"Kedua korban sudah ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian," ungkap dia.

Anggota Penyelamatan Disdamkar Kabupaten Bandung Wawan Gunawan mengatakan pencarian terhadap dua korban dilakukan menggunakan perahu dengan melibatkan sejumlah instansi.

Baca Juga:

"Pencarian menggunakan manual pakai perahu," ucapnya.

Menurut dia, sungai itu memiliki kedalaman sekitar empat hingga delapan meter.

Dua pelajar SMP meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Citarik, Kabupaten Bandung, Jabar. Korban diduga kehabisan tenaga saat berenang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelajar tenggelam  pelajar meninggal dunia  pelajar SMP  Sungai Citarik  tenggelam 
BERITA PELAJAR TENGGELAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp