2 Pelaku Pembunuhan PPPK Ditangkap, Apa Motifnya?

jpnn.com - JAKARTA – Seorang pegawai berstatus PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma, inisial NHW (31), ditemukan sudah meninggal dunia di kamar kontrakannya di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus kematian seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diduga korban pembunuhan itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menjelaskan, peristiwa penemuan mayat tersebut terjadi di Jalan Setia II Gang H. Enting RT 04/006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, pada Rabu (4/2).

Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami motif terkait kasus pembunuhan seorang PPPK yang bekerja di RSPAU Halim Perdanakusuma itu.

"Terkait tentang hubungan ataupun motif, ini dalam proses pendalaman dari teman-teman penyidik. Nanti kami akan sampaikan," kata Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2).

Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada 30 Januari 2026 pukul 23.45 WIB. Namun, baru diketahui pada 4 Februari pukul 10.00 WIB.

Baca Juga: Terobosan Regulasi agar Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tidak Bikin Pilu

"Alhamdulillah dua tersangka juga sudah diamankan pada Jumat (6/2). Tersangka A ditangkap di Sukabumi dan tersangka AA ditangkap di wilayah Cianjur," katanya.

Kedua orang tersangka itu sudah dalam proses penahanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.