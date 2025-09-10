Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

2 Pelaku Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit Diringkus Polisi, 2 Lagi Masih Diburu

Rabu, 10 September 2025 – 10:35 WIB
2 Pelaku Perampokan Rumah Kosong di Duren Sawit Diringkus Polisi, 2 Lagi Masih Diburu - JPNN.COM
Rekaman kamera pengawas (CCTV) memperlihatkan aksi perampokan rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang (6/9/2025). (ANTARA/Instagram/@lensadurensawit).

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak dua terduga pelaku perampokan rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, ditangkap aparat Kepolisian Sektor Duren Sawit. "Saat ini, kami sudah amankan pelaku pertama AR (35), lalu yang kedua P (35) yang melakukan aksi pencurian rumah kosong di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit," kata Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menyebutkan penangkapan AR (35) dilakukan pada Minggu (7/9) sekitar pukul 13.00 WIB, setelah pelaku melancarkan aksinya. "Alhamdulillah, dibantu warga, kami diberikan informasi, akhirnya kami bisa mengamankan pelaku pencurian di rumah kosong," ujar Sutikno.

Kemudian, pihak kepolisian menangkap P (35) setelah melakukan pengembangan terhadap pelaku AR. "Informasi oleh warga, pelaku lain ada di sekitar sana, sehingga kami cek dan kami dapat mengamankan pelaku yang melakukan aksi pencurian di rumah kosong, inisial AR usia 35 tahun," jelas Sutikno.

Baca Juga:

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya. Sebanyak lima saksi juga masih menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sebagai petunjuk bagi Polsek Duren Sawit.

"Dalam pemeriksaan, kami sudah melakukan pemeriksaan lima saksi, termasuk saksi korban dan pelaporannya di polsek kami," ucap Sutikno. Dia pun mengimbau bagi masyarakat yang ingin berpergian dan meninggalkan rumah agar menitipkan rumahnya kepada RT/RW setempat dan tetangga.

Sebelumnya, rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan empat orang tengah melakukan perampokan di rumah kosong di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (6/9) siang, viral di media sosial Instagram setelah di-posting akun @lensadurensawit.

Baca Juga:

Empat pria tersebut terlihat berbagi tugas.

Dua pria berkaus hitam melancarkan aksi perampokan di dalam rumah.

Polisi menangkap dua pelaku perampokan rumah kosong di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dua pelaku lain masih diburu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perampokan  perampokan rumah kosong  Perampok  Polisi  Polsek Duren Sawit 
BERITA PERAMPOKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp