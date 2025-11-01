2 Pelapor Khusus PBB Mengecam Keras Sikap Abai Dunia atas Kekejaman Israel

jpnn.com - NEW YORK - Dua pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Reem Alsalem dan Francesca Albanese mengecam keras sikap abai komunitas internasional atas kekejaman Israel terhadap perempuan dan anak perempuan Palestina di tengah serangan yang terus berlangsung di Gaza.

Reem Alsalem, Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, mengecam kebisuan dunia atas pembantaian serta penderitaan hebat yang dialami perempuan Palestina.

“Pembantaian terhadap ribuan perempuan dan anak perempuan Palestina serta penderitaan tak terbayangkan yang mereka alami menjadi bukti nyata bahwa dunia tak lagi peduli,” kata Alsalem dalam diskusi panel PBB di New York, Kamis (30/10).

Dia menilai tingkat kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza telah melampaui kerangka hukum dan konsep yang ada, dan menegaskan bahwa istilah maupun konvensi saat ini “tak mampu menggambarkan besarnya horor yang dialami rakyat Palestina.”

Sementara itu, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, menyebut kondisi di Gaza menelanjangi “ketidakmampuan dan kegagalan moral” PBB.

“Pengorbanan rakyat Palestina mencerminkan ketidakmampuan komunitas internasional menunaikan janji Piagam PBB,” kata Albanese. “Lembaga ini tengah berada dalam kondisi rapuh — PBB gagal menjaga perdamaian dan stabilitas.”

Albanese juga menyoroti kegagalan negara-negara anggota PBB mencegah genosida serta mendesak pertanggungjawaban bagi pemerintah yang terus memasok senjata kepada Israel di tengah gempuran kejam terhadap Gaza. (antara/jpnn)