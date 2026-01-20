2 Pelatih Undur Diri Seusai Telan Hasil Minor di Pekan Awal IBL 2026

Selasa, 20 Januari 2026 – 22:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ajang IBL 2026 berlangsung sangat ketat setelah masuk pekan kedua. Ada dua pelatih memutuskan mengundurkan diri.

Tercatat Brian Rowsom (RANS Simba Bogor) dan Antonius Joko (Tangerang Hawks) harus meletakkan jabatannya seusai raih hasil negatif dalam tiga laga terakhir.

RANS berpisah dengan Brian Rowsom setelah Surliyadin dan kolega hanya mampu meraih satu kemenangan.

Hasil yang sama juga diraih Antonius Joko bersama Hawks dengan menorehkan hasil minor selama dua pekan pertama.

Sejauh ini masing-masing manajemen melakukan dua pergerakan yang berbeda kepada pelatih yang mundur.

RANS rencananya akan mengangkat Agus Batbual yang sebelumnya menjadi asisten sebagai pelatih baru.

Dengan pengalamannya bersama NSH Mountain Gold membuat pelatih yang akrab disapa Ambong tersebut naik kelas.

Lalu, manajemen Hawks bergerak cepat mencari pengganti Antonius Joko dengan merekrut Tondi Raja Syailendra sebagai pelatih.