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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

2 Pemain Pilar Tumbang, Maroko Rombak Skuad Menjelang Lawan Brasil

Jumat, 12 Juni 2026 – 10:20 WIB
2 Pemain Pilar Tumbang, Maroko Rombak Skuad Menjelang Lawan Brasil - JPNN.COM
Pemain Maroko merayakan salah satu gol mereka di Piala Dunia 2022. Foto: Reuters

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Timnas Maroko mendapat pukulan telak hanya beberapa hari sebelum memulai petualangan di Piala Dunia 2026.

Dua pemain penting Maroko, Nayef Aguerd dan Abde Ezzalzouli, dipastikan tersingkir dari skuad akibat cedera yang tidak kunjung pulih.

Situasi darurat tersebut memaksa pelatih Mohamed Ouahbi melakukan perubahan mendadak.

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Dikutip dari ESPN, FIFA telah menyetujui pergantian pemain, dengan Marwane Saadane dari Al-Fateh ditunjuk menggantikan Aguerd, sementara Amine Sbai dari Angers mengambil tempat Ezzalzouli.

Sebelumnya, kubu Singa Atlas masih berharap kedua pemain tersebut bisa pulih tepat waktu.

Namun setelah melalui evaluasi medis terakhir, harapan itu pupus dan keduanya resmi dicoret sebelum tenggat pergantian pemain berakhir.

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Kehilangan Aguerd menjadi kerugian besar bagi Maroko di Piala Dunia 2026.

Bek tangguh yang berperan penting saat membawa negaranya menembus semifinal Piala Dunia 2022 itu belum pernah tampil sejak Maret akibat cedera paha yang berkepanjangan.

Timnas Maroko kehilangan dua pemain penting, Nayef Aguerd dan Abde Ezzalzouli akibat cedera menjelang Piala Dunia 2026. Maroko memasukkan dua nama pemain.

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TAGS   Maroko  Timnas Maroko  Piala Dunia  Piala Dunia 2026 
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