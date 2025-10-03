Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

2 Pembalap Indonesia Siap Panaskan Persaingan Lini Depan ATC 2025 Mandalika

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:01 WIB
2 Pembalap Indonesia Siap Panaskan Persaingan Lini Depan ATC 2025 Mandalika - JPNN.COM
Pembalap AHM Badly Ayatullah (13) di ATC 2025 Malaysia. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak lima pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) akan berjuang menunjukkan performa terbaiknya di Asia Talent Cup (ATC) seri kelima, Sirkuit Mandalika, 4–5 Oktober 2025.

Muhammad Badly Ayatullah (#13), Davino Britani (#7), Alvaro Mahendra (#3), dan Nelson Cairoli Ardheniansyah (#17) siap memaksimalkan kesempatan di laga kandang.

Saat ini, peluang terbesar datang dari Badly yang kokoh menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 94 poin.

Baca Juga:

Dengan dua balapan tersisa (Mandalika dan Sepang), putra asli Luwu Timur itu memiliki kesempatan emas menutup musim balap 2025 di posisi tiga besar klasemen akhir.

Jelang balap, Badly mengungkap bahwa putaran Mandalika ini sudah ditunggu, dan dia sangat bersemangat menghadapinya.

”Saya akan memberikan seluruh kemampuan karena ini rumah sendiri. Saya bertekad mengibarkan bendera Indonesia di podium tertinggi dan memberikan hasil terbaik, meski tidak mudah,” kata dia melalui keterangan AHM, Jumat (3/10).

Baca Juga:

Davino Britani yang terus menunjukkan peningkatan performa di seri-seri sebelumnya juga siap bersaing lebih ketat dengan grup terdepan.

Setelah melewati 4 seri, Davino mengatakan mulai kembali percaya diri dengan kemampuannya.

Sebanyak lima pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) akan berjuang menunjukkan performa terbaiknya di Asia Talent Cup (IATC) seri kelima, Sirkuit Mandalika

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ATC 2025  Asia Talent Cup  Pembalap Indonesia  Pembalap binaan Astra Honda Motor  Sirkuit Mandalika 
BERITA ATC 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp