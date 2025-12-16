2 Pembunuh Sopir Taksi Online di Medan Divonis Penjara Seumur Hidup

Rabu, 17 Desember 2025 – 02:26 WIB

jpnn.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa pembunuh sopir taksi online.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasranik dan terdakwa Agung Pradana dengan masing-masing pidana penjara seumur hidup," kata Hakim Ketua Zulfikar saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (16/12/2025).

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang sebelumnya menuntut hukuman mati terhadap kedua terdakwa.

Hakim menilai tidak ditemukan hal yang meringankan perbuatan para terdakwa. Aksi terdakwa dinilai sangat meresahkan masyarakat dan menghilangkan nyawa orang lain secara terencana.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada para terdakwa dan JPU Tommy Eko Pradityo untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut, apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

JPU Kejari Medan Tommy dalam surat dakwaan menyebutkan korban Michael Frederik Pakpahan dibunuh pada April 2025 di wilayah Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pembunuhan dilakukan secara terencana dengan motif pencurian kendaraan yang digunakan korban sebagai sopir taksi daring.