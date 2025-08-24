Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

2 Penalti Gagal, Persib Tertahan di Kandang PSIM, Borneo FC Pimpin Klasemen

Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:48 WIB
2 Penalti Gagal, Persib Tertahan di Kandang PSIM, Borneo FC Pimpin Klasemen
Gelandang Persib Adam Alis menguasai bola pada pertandingan pekan ketiga Super League di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu, 24 Agustus 2025. Foto: Sutanto Nurhadi Permana/persib

jpnn.com - BANTUL – PSIM Yogyakarta nyaris menjadi tim kedua yang menaklukkan si petahana Persib Bandung di BRI Super League.

Pada laga pekan ketiga di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8) sore WIB itu, PSIM yang merupakan juara Liga 2 itu harus berbagi skor 1-1 dengan si jawara Liga 1.

Laga sengit di Bantul sarat peluang. Gol PSIM lahir dari tendangan penalti Ze Valente pada menit ke-64.

Penalti diputuskan melalui VAR setelah adanya pelanggaran bek Persib kepada penyerang PSIM.

Persib memiliki kesempatan menyamakan kedudukan setelah VAR pun memutuskan memberikan penalti untuk Persib pada menit ke-70.

Namun, Uilliam Barros, gagal mengeksekusi. Tendangannya melambung.

Lihat klasemen Super League setelah PSIM vs Persib dan Borneo FC vs Persijap berakhir.

