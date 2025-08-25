Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

2 Penalti Persib ke Gawang PSIM Gagal Total, Bojan Hodak Buka Suara

Senin, 25 Agustus 2025 – 07:38 WIB
2 Penalti Persib ke Gawang PSIM Gagal Total, Bojan Hodak Buka Suara
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung gagal membawa pulang poin maksimal dalam laga tandangnya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8). 

Laga pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 itu berakhir dengan skor 1-1. Patricio Matricardi mencetak gol menyamakan kedudukan pada waktu tambahan, setelah mereka lebih dulu ketinggalan. 

Pada pertandingan kemarin, Persib gagal mengeksekusi dua tendangan penalti menjadi gol. Algojo pertama, Uilliam Barros tendangannya melambung tinggi di atas mistar gawang. 

Menit akhir pertandingan, Persib kembali mendapat kesempatan mencetak gol kedua, tetapi sayang kapten Marc Klok yang ditunjuk sebagai eksekutor bola penalti pun gagal membobol gawang PSIM. 

Kiper Cahya Supriadi berhasil membaca arah bola yang ditendang Klok dan menghalaunya. 

Seusai pertandingan, ada perasaan kecewa di skuad Persib. Pelatih Bojan Hodak, bahkan tak bisa berbicara banyak, dia bingung sebab ada dua penalti yang gagal dalam satu pertandingan. 

"Kami gagal memanfaatkan dua penalti, apa yang harus saya katakan ketika ada dua penalti gagal dalam satu pertandingan?" kata Hodak, dikutip Senin (25/8). 

Menurut Hodak, anak asuhnya tak tampil begitu buruk. Mereka bisa bertahan dan tuan rumah tidak menciptakan peluang yang berarti. 

Sebanyak dua tendangan penalti gagal dieksekusi pemain Persib. Bojan Hodak merespons begini.

