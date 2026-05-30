JPNN.com - Kriminal

2 Pencopet Ponsel WN Belanda di Stasiun Tanah Abang Tertangkap

Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:30 WIB
Pencuri ditangkap polisi. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap dua pencuri ponsel milik warga negara asing (WNA) asal Belanda di kawasan Stasiun Tanah Abang, Gambir.

"Dari hasil penyelidikan, identitas pelaku berhasil diketahui hingga akhirnya dilakukan penangkapan di wilayah Palmerah, Jakarta Barat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus itu setelah menerima laporan korban pencopetan yang terjadi pada Senin (25/5) siang.

Korban ialah Hoesein Ali Edgar, warga negara Belanda, yang menjadi korban pencopetan di depan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Raya, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.50 WIB.

Dua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial DD (43) dan AP (36). Selain itu, turut disita barang bukti berupa satu tas gendong hitam dan satu unit hendphone merek Samsung A34 warna silver milik korban.

"Begitu menerima laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi di sekitar lokasi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Adi Wijaya mengatakan tim opsnal sempat memburu pelaku hingga ke tempat kos mereka di kawasan Jati Pulo, Palmerah.

Pelaku ditangkap saat berada di indekos wilayah Jati Pulo. "Penangkapan dilakukan setelah anggota memastikan ciri-ciri pelaku sesuai hasil penyelidikan dan rekaman CCTV," ucapnya.

