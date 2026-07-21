2 Peneliti Muda SMP IHBS Putri Tembus Olimpiade dengan Riset Daun Kirinyuh

jpnn.com - JAKARTA - Dua siswi kelas VIII SMP Ibnu Hajar Boarding School atau IHBS Putri, yakni Khalisha Putri Mario dan Ayunda Ummu Fadhila menembus Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) melalui penelitian tentang potensi tanaman kirinyuh sebagai bahan skincare nabati.

OPSI merupakan ajang penelitian nasional yang mempertemukan pelajar jenjang SMP dan SMA sederajat dari seluruh Indonesia.

Penelitian yang diajukan berjudul “Ekstrak Gulma Chromolaena odorata (Kirinyuh) sebagai Skincare Nabati untuk Mengendalikan Bakteri Penyebab Jerawat Staphylococcus epidermidis.”

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Melalui penelitian tersebut, Khalisha dan Ayunda mengkaji aktivitas antibakteri ekstrak daun kirinyuh terhadap S. epidermidis, yaitu bakteri yang dapat berperan dalam permasalahan kulit, termasuk jerawat, pada kondisi tertentu.

Pemilihan kirinyuh menjadi bagian menarik dari penelitian ini. Tanaman yang kerap dianggap sebagai gulma tersebut dikaji kembali berdasarkan kandungan senyawa alaminya dan potensinya sebagai sumber bahan aktif nabati. Penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan yang ditemukan di lingkungan sekitar dapat dikembangkan menjadi gagasan ilmiah yang relevan dengan kesehatan dan pemanfaatan sumber daya hayati.

Sebagai kelanjutan dari penelitian OPSI, Khalisha dan Ayunda telah mempersiapkan manuskrip ilmiah berbahasa Inggris berjudul “Antibacterial Screening of Kirinyuh (Siam Weed) Leaf Extract against Staphylococcus epidermidis.”

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Manuskrip tersebut sedang dikembangkan untuk diajukan ke jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau SINTA.

Langkah ini memberikan pengalaman kepada kedua siswi dalam memahami proses penelitian secara lebih lengkap, mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan eksperimen, analisis hasil, hingga penyusunan artikel ilmiah.